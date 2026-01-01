Замучили пятна пота и травы на одежде? Не спешите выбрасывать – вот как вернуть вещам былой вид за копейки

Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут

Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход

«Я бы всем, кто тест проходит, ордена б давала»: узнали цитату? Тогда на 6 сложных вопросов о «Девчатах» ответите без проблем

3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете

«Первый отдел» на паузе — а Шибанов сказал «пока» зрителям НТВ: теперь он на «России» в новом ретродетективе

«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+

Росомаху Джекмана убьют в «Судном дне», но лить слезы не стоит: новый, молодой, тестостероновый Логан во всем превосходит предшественника

Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе

«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат