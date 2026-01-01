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ТРЦ «Мармелад»

ТРЦ «Мармелад»
Адрес
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29
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Телефон

+7 (8162) 33-88-50 / администрация

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Фотографии ТРЦ «Мармелад»

ТРЦ «Мармелад» - крупный трехуровневый семейный торгово-развлекательный центр в Великом Новгороде площадью более 50 тысячи квадратных метров, расположенный на стыке одного из крупнейших спальных районов и центральной части города, на первой линии крупной транспортной артерии города - улице Ломоносова. Комплекс находится в 5 минутах ходьбы от Новгородского Кремля, в непосредственной близости от железнодорожного и автомобильного вокзалов.

На территории торгово-развлекательного центра «Мармелад» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Intimissimi, Calzedonia, Gloria Jeans & Gee Jay, Tom Farr, oodji, New Yorker, Zenden, O'Stin, Evona, Incity, Triumph и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома (Tescoma и др.), книжный салон, фирменные магазины техники (Samsung и др.), популярные магазины детских товаров («Непоседа» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», Yves Rocher, «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Ювелир» и др.), магазины часов («Хронограф» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «МТС», «Tele2 Россия», «МегаФон», Yota и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, туристическое агентство, ювелирная мастерская, мастерская по изготовлению ключей, мастерская по ремонту обуви, аптека «Ригла», салон оптики, цветочный салон, зоомагазин, салон красоты, детская парикмахерская, часовая мастерская, ювелирная мастерская и банкоматы («Почта Банк», «Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Мармелад» функционируют супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», DNS, xStore и др.), супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», продовольственный гипермаркет «Карусель, супермаркет детских товаров «Детский мир», восьмизальный кинотеатр «Мираж Синема», гипермаркет товаров для дома «Уютерра», аттракцион «5D кинотеатр», семейный развлекательный центр «Квадратная птица У» (игровые автоматы, автодром и др.) и фитнес клуб.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Мастер Бургер», «Есть поесть», ресторан «Пляж Мармелад», концептуальный ресторан американо-мексиканской кухни «Lucky Star» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Мармелад» работают бесплатная наземная автомобильная парковка на 910 машиномест, а также специальная выделенная площадка для инвалидов на 45 автомобилей.

Адрес:
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Мармелад» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Ломоносова до остановки «Улица Попова (улица Ломоносова)»

  • на автобусах № 4, 24, 35а

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Мармелад»: 10.00 – 21.00;
Гипермаркет «Карусель»: 08.00 – 23.00;
Кинотеатр «Мираж Синема»: пн – чт: 10.00 – 01.30, пт – вс: 10.00 – 03.00;
Семейный развлекательный центр «Квадратная птица У» (игровые автоматы, автодром и др.): 10.00 – 21.00;
Ресторан «Пляж Мармелад»: 12.00 – 23.00;
Концептуальный ресторан американо-мексиканской кухни Lucky Star: 12.00 – 22.00.

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