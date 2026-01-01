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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
Расписание МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето (2026) в Ульяновске на сегодня
Расписание МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето (2026) в Ульяновске на сегодня
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026 / Россия
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Ангелы Ладоги
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, исторический, военный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
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