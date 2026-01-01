Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ульяновск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
В чужой шкуре
Расписание В чужой шкуре (2026) в Ульяновске на сегодня
Расписание В чужой шкуре (2026) в Ульяновске на сегодня
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026 / США / Испания
Смотреть трейлер
О мультфильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Ангелы Ладоги
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, исторический, военный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Никаким «писарем в штабе» уж точно не был: секундный кадр в «Брате-2» выдает правду о том, где служил Данила Багров
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
Помните Володю Шарапова из «Места встречи»? Вот как сейчас выглядит актер - в интернете появились свежие фото
Новый сериал Amazon по Кингу — впервые окажемся не в Мэне, а в Лондоне, где бушует монстр родом из 80-х
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить