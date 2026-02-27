Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Мой дед Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Ульяновске 3 марта 2026

Расписание сеансов Мой дед, 3 марта 2026 в Ульяновске

Современник г. Ульяновск, ул. Луначарского, 2а
2D
16:00 от 150 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вальс со смертью
Вальс со смертью
2025, Россия, драма, военный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
