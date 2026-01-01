Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Опасные отношения Расписание Опасные отношения (2026) в Ульяновске на сегодня

Расписание Опасные отношения (2026) в Ульяновске на сегодня

Опасные отношения
Опасные отношения Пребывающая в кризисе пара дает отпор незваным гостям в доме у озера триллер, боевик, комедия 2026 / США / Канада
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Крипипаста: Синий малыш
Крипипаста: Синий малыш
2025, Новая Зеландия, ужасы
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»
Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов
Спустя 23 года стало понятно, почему в финале «Властелина колец» было три орла: «О боже»
НТВ, подвиньтесь: сразу 3 сериала Пятого канала правили летним ТВ-эфиром — детективы сейчас на вершине популярности
У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»
«Штирлиц никогда не торопил события» — не спешите и вы: тест по цитатам из «Семнадцати мгновений весны» — наберете 5 из 5?
«Уверен в полном провале»: что будут смотреть в сентябре-2026 и какой российский сериал уже успел всех рассорить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше