Киноафиша Фильмы Дополнительное время Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Ульяновске 4 марта 2026

Расписание сеансов Дополнительное время, 4 марта 2026 в Ульяновске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дополнительное время»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Луна г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а
2D
15:15 от 500 ₽
Люмьер г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
2D
14:10 от 300 ₽
