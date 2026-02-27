Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Фильмы
Дополнительное время
Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Ульяновске
27 февраля 2026
Расписание сеансов Дополнительное время, 27 февраля 2026 в Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а
2D
15:15
от 500 ₽
Люмьер
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
2D
14:10
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вальс со смертью
Отзывы
2025, Россия, драма, военный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
