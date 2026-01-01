Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание Царевна-лягушка 2 (2026) в Ульяновске на сегодня

Расписание Царевна-лягушка 2 (2026) в Ульяновске на сегодня

Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису семейный, фэнтези 2026 / Россия
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Режу двухлитровые бутылки поперёк, но донышко не трогаю: перед отъездом с дачи спасает посуду и замки
Обувные полки ушли в прошлое: нашла новое решение для маленького коридора — и места сразу навалом
Не манка и не мука: 1 ложка этого ингредиента — сырники держат форму и не расползаются в лепешки на сковороде
После 4 серий нового «Трудно быть богом» включил фильм Германа — и пожалел: «Три часа Ярмольник сидит по пояс в фекалиях»
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании
«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Не «Тихое место» и не «Птичий короб», но тоже сойдет: нашла хоррор на один вечер с похожим вайбом выживания
Не кино на фон, а маленький нервный срыв: 5 мистических триллеров для тех, кому давно не было не по себе
Волан-де-Морт проиграл не Гарри, а собственной глупости: 5 способов, которыми он мог выиграть войну на изи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше