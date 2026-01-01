Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Титаник. Непотопляемая мечта Расписание сеансов Титаник. Непотопляемая мечта, 2024 в Ульяновске 12 апреля 2026

Расписание сеансов Титаник. Непотопляемая мечта, 12 апреля 2026 в Ульяновске

Билеты
вс 12
Синема Парк Аквамолл г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
2D
17:00 от 710 ₽
