В сентябре пачками скупаю дегтярное мыло и тащу домой: нашла ему 5 крутых применений

Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)

Громоздкую сушилку для посуды у раковины больше не ставят: покупают в Fix Price крутую замену за 80 рублей

У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?

Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании

«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5

5 главных сериалов этой осени — от Кинга до Si-Fi про далекое будущее: один лучше другого

После 4 серий нового «Трудно быть богом» включил фильм Германа — и пожалел: «Три часа Ярмольник сидит по пояс в фекалиях»

«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет

Сыграл в 88 проектах, а вы помните лишь «Невского» и «Слово пацана»! Пройдите сложный тест по ролям Васильева, чтоб доказать обратное