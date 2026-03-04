Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «К себе нежно»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ульяновск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Ульяновске
22 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 22 марта 2026 в Ульяновске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люмьер
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
2D
15:55
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667