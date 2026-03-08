Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды

«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин