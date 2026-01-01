Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца

Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше

Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом

«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?

«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3

Сборы в $1,446 млрд, конечно, круто, но «Одиссея» лишила короны лучшую часть «Гарри Поттера»: никому не удавалось 15 лет

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

«Я же не больной человек»: Пореченков раскрыл детали роли в «Капитане Тумане» — новый сериал выйдет целиком 28 августа на KION

«Космос просто! Наслаждаюсь каждой секундой»: «Похищение» добралось до 8 серии и неожиданно стало фаворитом 2026 года