Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ульяновск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Отец
Расписание Отец (2026) в Ульяновске на сегодня
Расписание Отец (2026) в Ульяновске на сегодня
Отец
Сибирский охотник уходит на фронт в 1942 году, чтобы отыскать своего пропавшего сына, но оказывается во главе молодого снайперского отряда
драма, военный
2026 / Россия
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
«Я же не больной человек»: Пореченков раскрыл детали роли в «Капитане Тумане» — новый сериал выйдет целиком 28 августа на KION
Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?
У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»
7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»
Сборы в $1,446 млрд, конечно, круто, но «Одиссея» лишила короны лучшую часть «Гарри Поттера»: никому не удавалось 15 лет
«Космос просто! Наслаждаюсь каждой секундой»: «Похищение» добралось до 8 серии и неожиданно стало фаворитом 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить