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Киноафиша Фильмы Отец Расписание Отец (2026) в Ульяновске на сегодня

Расписание Отец (2026) в Ульяновске на сегодня

Отец
Отец Сибирский охотник уходит на фронт в 1942 году, чтобы отыскать своего пропавшего сына, но оказывается во главе молодого снайперского отряда драма, военный 2026 / Россия
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