Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ульяновске
1 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 1 марта 2026 в Ульяновске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Луна
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а
2D
11:20
от 500 ₽
15:50
от 550 ₽
20:20
от 600 ₽
Люмьер
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
2D
10:00
от 200 ₽
16:10
от 300 ₽
Современник
г. Ульяновск, ул. Луначарского, 2а
2D
14:15
от 250 ₽
18:20
от 250 ₽
