Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Ульяновске 11 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 11 марта 2026 в Ульяновске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Луна г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а
2D
19:30 от 550 ₽ 21:45 от 550 ₽
Люмьер г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
2D
08:00 от 200 ₽ 17:40 от 350 ₽
