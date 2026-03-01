Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую

У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться

Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня

«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)

Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам

Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре

Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины