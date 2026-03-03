Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ульяновск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Ульяновске
4 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Ульяновске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Луна
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а
2D
11:10
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую
«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667