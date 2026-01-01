Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
2.4
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
3
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
3
км
Люмьер
ул. Радищева, 148
5
6.1
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.1
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
7.2
км
Современник
ул. Луначарского, 2а
5
