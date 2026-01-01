Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска
Кинотеатры
ДК с. Отрада
Расписание сеансов кинотеатра «ДК с. Отрада»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК с. Отрада»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-61-16
Позвонить
Кинотеатры рядом
8.8
км
ДК п. Пригородный
п.Пригородный, ул. Школьная 8
5
10.3
км
Луна
ул. Камышинская, 43а
5
11.4
км
ДК с. Карлинское
с. Карлинское, Дорожная 4
5
11.6
км
ДК п. Плодовый
п. Плодовый, ул. Центральная 5
5
11.8
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
12.3
км
ДК с. Белый Ключ
ул. Ленина 42
5
