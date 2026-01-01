Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро

Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»