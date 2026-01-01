Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры ДК Строитель Кинотеатр ДК Строитель (Ульяновск) на карте

Кинотеатр ДК Строитель (Ульяновск) на карте

Кинотеатр ДК Строитель (Ульяновск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.2 км
Луна ул. Камышинская, 43а
5
3.2 км
Матрица Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
3.7 км
Синема Парк Аквамолл Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
3.8 км
Современник ул. Луначарского, 2а
5
4.8 км
Клуб п. Сельдь п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.1 км
Молодежный центр современного искусства ул. Ленина, 83
5
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
