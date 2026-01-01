Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр ДК п. Плодовый (Ульяновск) на карте

Кинотеатр ДК п. Плодовый (Ульяновск) на карте

Кинотеатр ДК п. Плодовый (Ульяновск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.9 км
ДК с. Белый Ключ ул. Ленина 42
5
4.6 км
ДК п. Пригородный п.Пригородный, ул. Школьная 8
5
7.9 км
Современник ул. Луначарского, 2а
5
8.6 км
Луна ул. Камышинская, 43а
5
9.4 км
Кинозал Мир 3D ул. Мира, 10
5
10.6 км
ДК Строитель ул. Ефремова, 5
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
