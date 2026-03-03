Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры Современник Расписание сеансов кинотеатра «Современник»

Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
20:25 от 150 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
16:00 от 150 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:10 от 150 ₽
