Современник
Отзывы о кинотеатре Современник
Отзывы о кинотеатре Современник
Отзывы о кинотеатре Современник
Наталья Сидорова
7 января 2021, 19:36
Очень дружелюбный и отзывчивый коллектив!На входе встречала симпатичная девушка с термометром,всё измерила тактично,без всяких замашек наглых,типа(куда пошли,надо температуру замерить!)кассир вежливая,всему персоналу спасибо!!!всех премировать!!!!не хватает только маленького кафе,пришлось бежать в магазинчик,а так 👍!будем приходить!
7 января 2021, 19:36
0
0
Ответить
Наталья Айзатуллина
7 января 2025, 04:47
Оценка
Ребенку перед елкой в гардеробе испортили настроение 05.01.2025 г не могут работать не то что с людьми с детьми работать не могут грубила и оскорбляла ! Вещи так и отнесли в машину .
7 января 2025, 04:47
1
0
Ответить
Наталья Айзатуллина
7 января 2025, 04:48
Оценка
Театр начинается с вешалки а работа с детьми требует ответственный подход!
7 января 2025, 04:48
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail