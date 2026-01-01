Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ

Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)

«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)

Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов