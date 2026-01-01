Оповещения от Киноафиши
Киноклуб Кинорумс (Ульяновск) на карте

Кинотеатр Кинорумс (Ульяновск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

650 метров
Молодежный центр современного искусства ул. Ленина, 83
5
2.4 км
Люмьер ул. Радищева, 148
5
2.8 км
Синема Парк Аквамолл Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
3.3 км
Матрица Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
5.9 км
Клуб п. Сельдь п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.5 км
ДК Строитель ул. Ефремова, 5
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
