Кинорумс
Киноклуб Кинорумс (Ульяновск) на карте
Киноклуб Кинорумс (Ульяновск) на карте
Кинотеатр Кинорумс (Ульяновск) на карте
650
метров
Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
5
2.4
км
Люмьер
ул. Радищева, 148
5
2.8
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
3.3
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
5.9
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.5
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
