Антикинотеатр "Кинорумс" в Ульяновске расположен по адресу переулок Молочный, 6. Данный киноклуб является универсальным местом отдыха.

Здесь можно устроить романтическое свидание, праздничный вечер, встречу с друзьями. В комнату также можно заказать еду из любого ресторана города.

Удобные кресла и диваны в кинозалах помогут расслабиться и получить максимальное удовольствие от просмотра любимого фильма, футбольного матча или от игры в приставку.

Цены в данный антикинотеатр вполне демократичные и доступные: стоимость аренды малого зала - от 700 руб./2 часа, стоимость аренды большого зала - от 1000 руб./2 часа.