Киноафиша Ульяновска
Кинотеатры
Джармуш
Расписание сеансов киноклуба «Джармуш»
Расписание сеансов киноклуба «Джармуш»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
800
метров
Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
5
2.8
км
Люмьер
ул. Радищева, 148
5
3.2
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
3.8
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
6.7
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.9
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
