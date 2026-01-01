Оповещения от Киноафиши
Киноклуб Джармуш (Ульяновск)
Кинотеатры
Джармуш
Киноклуб Джармуш (Ульяновск) на карте
Киноклуб Джармуш (Ульяновск) на карте
Кинотеатр Джармуш (Ульяновск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
800
метров
Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
5
2.8
км
Люмьер
ул. Радищева, 148
5
3.2
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
3.8
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
6.7
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.9
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
