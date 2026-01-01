Оповещения от Киноафиши
Люмьер
Кинотеатр Люмьер (Ульяновск) на карте
Кинотеатр Люмьер (Ульяновск) на карте
Кинотеатр Люмьер (Ульяновск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3
км
Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
5
4.6
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
5
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
5.7
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
7.9
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
9.6
км
ДК с. Карлинское
с. Карлинское, Дорожная 4
5
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
