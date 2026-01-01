Оповещения от Киноафиши
Успеть за день

По средам, перед сменой репертуара, предоставляется скидка на билет 10 рублей на фильмы, демонстрирующиеся в прокате последний день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Детям до 6 лет

Скидка на билет 10 рублей. На фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Бесплатное посещение для инвалидов I и II групп при предъявлении удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
Многодетным семьям

Многодетные семьи и дети-сироты, раз в месяц, имеют право посещать бесплатно киносеансы после 2-х недель кинопоказа. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Пенсионерам и ветеранам

По понедельникам пенсионерам и ветеранам предоставляется скидка на билет 10 рублей. Действует при предъявлении удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Ветеранам ВОВ
Коллективные посещения

С понедельника по пятницу группам от 20 человек предоставляется скидка на билет 10 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
