Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
11:10
от 300 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
15:15
от 300 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:20
от 300 ₽
15:35
от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:50
от 300 ₽
21:50
от 300 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:40
от 300 ₽
18:10
от 300 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
13:30
от 300 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:10
от 300 ₽
19:30
от 300 ₽
22:40
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:20
от 300 ₽
15:50
от 300 ₽
20:20
от 300 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
17:40
от 300 ₽
22:15
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
