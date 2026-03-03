Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Луна»

Расписание сеансов кинотеатра «Луна»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:10 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
15:15 от 300 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:20 от 300 ₽ 15:35 от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:50 от 300 ₽ 21:50 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:40 от 300 ₽ 18:10 от 300 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
13:30 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:10 от 300 ₽ 19:30 от 300 ₽ 22:40 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:20 от 300 ₽ 15:50 от 300 ₽ 20:20 от 300 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:40 от 300 ₽ 22:15 от 300 ₽
