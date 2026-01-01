Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ульяновск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ульяновска
Кинотеатры
Луна
Кинотеатр Луна (Ульяновск) на карте
Кинотеатр Луна (Ульяновск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Кинотеатр Луна (Ульяновск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2.2
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
3.2
км
Современник
ул. Луначарского, 2а
5
4.4
км
ДК п. Пригородный
п.Пригородный, ул. Школьная 8
5
5.1
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
5.6
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
6.5
км
ДК с. Белый Ключ
ул. Ленина 42
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вальс со смертью
Отзывы
2025, Россия, драма, военный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667