Отзывы о кинотеатре Луна
Отзывы о кинотеатре Луна
Ринат Габайдуллин
2 января 2021, 22:48
Не раздевайтесь в гардеробе перед сеансом,наоборот одевайтесь теплее. Видимо в целях экономии отключают во время сеанса обогрев зала, становится реально холодно. На жалобу администратор не отреагировала, зал не потеплел.
2 января 2021, 22:48
0
0
Ответить
Настя Ачакова
10 апреля 2023, 19:14
Оценка
Хочу выразить особую благодарность администраторам,в проведении детского праздника(дети в восторге,взрослые тоже).Все на самом вышем уровне.
10 апреля 2023, 19:14
0
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
