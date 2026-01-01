Оповещения от Киноафиши
г. Ульяновск, Московское ш., д. 91
+7 (8422) 27-27-87

ТРЦ «Пушкаревское кольцо» - многофункциональный торгово-развлекательный центр в Ульяновске площадью более 28 тысяч квадратных метров, состоящий из множества магазинов одежды, детских развлекательных площадок и современного мультиплекса. ТРЦ «Пушкаревское кольцо» расположен в центральной части Ульяновска на пересечении улицы Октябрьской и Московского шоссе – главной транспортной развязке города, которая соединяет три крупнейших городских района, недалеко от Ульяновского Государственного Университета и ТРЦ «АкваМолл».

На территории торгово-развлекательного центра «Пушкаревское кольцо» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Corso Como, Motivi, Modis, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Benetton, Reserved, Colin's, O'Stin, Incity, Oggi, Calzedonia, Intimissimi и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков, популярные магазины детских товаров («Лего» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», L'occitane, «Ив Роше» и др.), ювелирные салоны («Московский Ювелирный Завод», «Золотой» и др.), магазины часов и очков, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Мегафон», «Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, книжный магазин, цветочный салон, банкоматы («Сбербанк», «Бинбанк» и др.), платёжные терминалы, туристическое агентство, аптека, зоомагазин, контейнер для сбора б/у вещей и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пушкаревское кольцо» функционируют шетизальный кинотеатр сети «Матрица», продуктовый супермаркет «Гулливер Гурман», гипермаркеты бытовой техники иэлектроники («М.Видео» и др.), мебельные магазины, супермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», детский город профессий «Миниполис», лазертаг «Галактика», контактный зоопарк и боулинг-клуб «Корсар».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Бургер Кинг», «Макдоналдс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пушкаревское кольцо» есть автомобильная парковка на 1500 машиномест.

г. Ульяновск, Московское ш., д. 91

Добраться до ТРЦ «Пушкаревское кольцо» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Минаева или Московскому шоссе до остановки «Пушкаревское кольцо / Улица Пушкарёва»

  • на автобусах № 31, 66, 95
  • на маршрутках № 28, 4, 43, 52, 58, 59, 77, 87, 88, 96
  • на трамваях № 10, 15, 2, 22

Магазины и фудкорт ТРЦ «Пушкаревское кольцо»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Гулливер Гурман»: 09.00 – 23.00;
Детский город профессий «Миниполис»: 10.00 – 21.00;
Лазертаг «Галактика»: 10.00 – 21.00;
Контактный зоопарк: 10.00 – 21.00;
Боулинг-клуб «Корсар»: вс. – чт.: 11.00 – 02.00, пт. – сб.: 11.00 – 03.00;
Кинотеатр «Матрица»: с 10.00 до последнего сеанса.

