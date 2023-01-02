Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Матрица
1
Матрица
Отзывы о кинотеатре Матрица
Отзывы о кинотеатре Матрица
Вероника Гришина
2 января 2023, 17:46
Оценка
смотрели фильм 6+ , сзади сидели дети явно младше. шумят пакетами из фудкорта, пинают сиденья и орут. родители никак не реагируют. ладно если б еда из самого кинотеатра была, но проносить еду из других кафе считаю не правильным, очень мешает просмотру
2 января 2023, 17:46
0
0
Ответить
Регина Иванова
25 января 2023, 17:19
Оценка
решили с детьми сходить в этот кинотеатр, все желание смотреть кино отбила сотрудница кино на входе, нагрубив ребенку. Как только это же сделали взрослые, она промолчала. Мало того чтобы просто промолчать, сотрудница раздула скандал. Администратор вышла, поулыбалась, принесло книгу жалоб, подождала когда я напишу замечание, и ушла, даже не разобравшись , что произошло. Ей видимо всеравно... Редко сюда хожу, теперь вообще не приду
25 января 2023, 17:19
0
0
Ответить
Флёра Ахметова (Ямбаева)
16 мая 2025, 09:57
Оценка
Я бы ни за что не посетила кинотеатр
Даже из за того ,что там работает моя соседка Назарова чепик Лариса
Очень непорядочный во всех отношениях человек
Как говорится театр начинается с ...
16 мая 2025, 09:57
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail