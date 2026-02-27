Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Улан-Удэ 3 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 3 марта 2026 в Улан-Удэ

Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
21:25 от 500 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
17:45 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
