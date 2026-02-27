Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Улан-Удэ 27 февраля 2026

Расписание сеансов Убежище, 27 февраля 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
21:25 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
15:15 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
17:45 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
