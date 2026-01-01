Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Улан-Удэ, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Убежище
Расписание Убежище (2026) в Улан-Удэ на сегодня
Расписание Убежище (2026) в Улан-Удэ на сегодня
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026 / США
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Написать отзыв
2026, Россия, исторический
Хитрый койот
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Мой папа - медведь 2
Написать отзыв
2026, Россия, комедия, семейный
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Купила дешевую этажерку для кухни, а теперь она ездит по всей квартире: 5 гениальных идей для удобного хранения
Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Обувные полки ушли в прошлое: нашла новое решение для маленького коридора — и места сразу навалом
Сыграл в 88 проектах, а вы помните лишь «Невского» и «Слово пацана»! Пройдите сложный тест по ролям Васильева, чтоб доказать обратное
Не кино на фон, а маленький нервный срыв: 5 мистических триллеров для тех, кому давно не было не по себе
Волан-де-Морт проиграл не Гарри, а собственной глупости: 5 способов, которыми он мог выиграть войну на изи
Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании
«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
Не «Тихое место» и не «Птичий короб», но тоже сойдет: нашла хоррор на один вечер с похожим вайбом выживания
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить