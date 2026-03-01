Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Улан-Удэ
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Улан-Удэ
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
вс
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
People’s Cinema
Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
09:25
от 400 ₽
13:25
от 450 ₽
17:25
от 500 ₽
Кинофорум
Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
10:25
от 390 ₽
14:25
от 390 ₽
18:20
от 390 ₽
