Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Улан-Удэ, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Улан-Удэ
Расписание сеансов Драники, 2025 в Улан-Удэ
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Случайно удалил MAX с «Айфона», что теперь делать? Нашел 2 простых способа вернуть мессенджер – №1 поможет в 10 случаях из 10
На пляжу я лежу – сложный тест прохожу: угадайте советское кино по красотке в купальнике (викторина 18+)
Хотели продолжения «Старикам тут не место»? В новинке Apple TV Антон Чигур мстит паре адвокатов
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова
Людк, а Людк, сможешь узнать «Любовь и голуби» по деталям, которые многие забыли? Инфаркт микарда обеспечен, но от счастья (тест)
Собрал 355 млн долларов и обошел «Интерстеллар» по рейтингу на «томатах» 94% против 87%: фильм о космосе 1995 года, который «трогает до глубины души»
«Что за шум, а теста нет?» Теперь есть: 6 вопросов с подвохом о легендарном «Месте встречи» (сложно – жесть!)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667