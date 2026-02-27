Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Улан-Удэ 27 февраля 2026

Расписание сеансов Красавица, 27 февраля 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
11:05 от 400 ₽ 13:15 от 450 ₽ 17:20 от 500 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
14:40 от 500 ₽ 16:45 от 500 ₽ 18:45 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽
Новое кино г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32
2D
14:20 от 450 ₽ 16:30 от 450 ₽
Пионер г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
2D
12:50 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 14:35 от 500 ₽ 16:30 от 450 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо" г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
13:00
