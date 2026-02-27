Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Улан-Удэ 1 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 1 марта 2026 в Улан-Удэ

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
11:25 от 400 ₽ 13:45 от 450 ₽ 20:20 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
12:30 от 450 ₽ 20:45 от 450 ₽ 22:50 00:00
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
10:35 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 17:50 от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо" г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
15:10
