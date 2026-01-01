Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb

«Не шедевр и не провал»: зрители вынесли вердикт новому детективу НТВ «Число зверя» с Паламарчуком — стоит ли смотреть все 12 серий?

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя

Помните Володю Шарапова из «Места встречи»? Вот как сейчас выглядит актер - в интернете появились свежие фото

Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»

«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»