Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Улан-Удэ 1 марта 2026

Расписание сеансов Левша, 1 марта 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
14:45 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше