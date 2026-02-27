Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Улан-Удэ 28 февраля 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 28 февраля 2026 в Улан-Удэ

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
22:40 от 500 ₽ 01:05 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
20:40 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
12:10 от 500 ₽ 16:10 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽ 22:15 от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо" г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
21:30
