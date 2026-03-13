Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Улан-Удэ, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Улан-Удэ
14 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Улан-Удэ
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
People’s Cinema
Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
11:05
от 400 ₽
15:20
от 500 ₽
19:35
от 500 ₽
Кинофорум
Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
19:25
от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо"
г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
17:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота за тенью
Рецензия
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667