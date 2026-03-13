Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Улан-Удэ 13 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 13 марта 2026 в Улан-Удэ

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
11:05 от 400 ₽ 15:20 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
11:10 от 350 ₽ 15:35 от 450 ₽ 19:40 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
19:25 от 500 ₽
Новое кино г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32
2D
15:00 от 450 ₽
Пионер г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
2D
11:00 от 450 ₽ 12:50 от 450 ₽ 13:35 от 350 ₽ 15:00 от 450 ₽ 15:50 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
